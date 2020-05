Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Couvre-feu nocturne levé en Syrie Reuters • 25/05/2020 à 23:36









DAMAS, 25 mai (Reuters) - La Syrie a annoncé lundi la levée, à partir de mardi, d'un couvre-feu nocturne instauré pour lutter contre le coronavirus. Damas a également autorisé à nouveau les déplacements entre les gouvernorats. Le bilan officiel du pays, ravagé par onze années de guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts, ne s'élève qu'à 106 cas de contamination et quatre décès depuis mars, des chiffres mis en doute par certains diplomates, dont l'envoyé spécial des Etats-Unis pour la Syrie James Jeffrey. Les autorités, qui nient toute dissimulation, ont imposé un confinement à la fin mars. (Kinda Makieh, version française Jean-Stéphane Brosse)

