Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Couvre-feu et fermeture des restaurants en Belgique Reuters • 16/10/2020 à 20:23









BRUXELLES, 16 octobre (Reuters) - Tous les bars et restaurants de Belgique vont fermer pendant quatre semaines dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement d'Alexander de Croo. Les autorités ont également décidé d'imposer un couvre-feu nocturne, de minuit à 05h00 du matin, pendant un mois. Ces mesures entreront en vigueur pour au moins quatre semaines à compter de lundi, et leur impact sera réévalué dans deux semaines. Le télétravail sera recommandé pour la plupart des salariés et en dehors du domicile, les contacts entre individus seront limités à deux personnes, a déclaré le gouvernement. La vente d'alcool sera également interdite après 20h00. La Belgique, qui compte 11 millions d'habitants, a aujourd'hui le niveau d'infection le plus élevé d'Europe derrière la République tchèque. Le nombre de nouveaux cas double chaque semaine. Il s'est élevé à 8.500 lundi et probablement plus de 10.000 mardi. Le nombre de patients en réanimation pour une infection Covid-19 a doublé en l'espace de 11 jours pour s'élever jeudi à 327. La Belgique a une capacité maximale de 2.000 lits de réanimation. Celle-ci pourrait être atteinte à la mi-novembre si le taux de contamination actuel perdure, avertissent les autorités de santé. Le pays est désormais à son niveau d'alerte sanitaire le plus élevé. (Marine Strauss, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.