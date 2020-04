Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Couvre-feu 24h/24 à La Mecque et Médine Reuters • 02/04/2020 à 15:02









RYAD, 2 avril (Reuters) - L'Arabie saoudite a imposé jeudi un couvre-feu permanent dans les villes saintes de La Mecque et de Médine dans le cadre des mesures prises pour tenter de freiner la progression de l'épidémie de coronavirus, qui a déjà contaminé plus de 1.700 personnes et causé 16 décès dans le royaume. Des dérogations seront délivrées pour aller chercher de la nourriture, se faire soigner et pour les salariés travaillant dans les secteurs considérés comme essentiels, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Un seul passager par voiture sera autorisé afin de limiter le risque de transmission du virus, a-t-il ajouté. Ce couvre-feu s'ajoute aux mesures drastiques prises ces dernières semaines par les autorités saoudiennes, parmi lesquelles figurent la suspension de tous les vols internationaux, la fermeture des mosquées, écoles, centres commerciaux et restaurants ou encore l'arrêt des pèlerinages. (Alaa Swilam et Stephen Kalin, version française Marine Pennetier, édité par Marc Angrand)

