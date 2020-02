Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Cinq rencontres du championnat italien de football à huis clos Reuters • 28/02/2020 à 00:32









MILAN, 28 février (Reuters) - La Ligue italienne de football professionnel, la Serie A, a confirmé jeudi que cinq rencontres du championnat prévues ce week-end se dérouleraient à huis clos, parmi lesquelles le choc entre la Juventus Turin et l'Inter Milan, à cause de l'épidémie de coronavirus dans le pays. L'Italie est le pays d'Europe le plus touché par l'épidémie, avec 17 décès et 650 cas de contamination recensés. La majorité des cas ont été signalés en Lombardie et en Vénétie, dans le nord du pays. Le gouvernement avait annoncé lundi interdire la tenue de tout événement sportif dans six régions, parmi lesquelles le Piémont où est située la ville de Turin. Hormis Juventus-Inter, se dérouleront à huis clos: Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-Spal et Sassuolo-Brescia. (Brian Homewood; version française Jean Terzian)

