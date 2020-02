Coronavirus : ces petites valeurs françaises qui flambent en Bourse

L'attention s'est portée sur des petites valeurs au cours souvent inférieur à un euro. Gare à la volatilibté ! (Crédits photo : Adobe Stock - M. Lopez)

Alors que l'épidémie de pneumonie virale continue de se propager dans le monde emportant désormais l'optimisme des marchés boursiers, certaines valeurs nourrissent l'intérêt des investisseurs en raison de leur spécialité.

UV Germi

Pendant que le CAC 40 dévissait lundi, emportant tous les indices sectoriels, une action grimpait de plus de 30%. Le contexte sanitaire pousse sur le devant de la scène UV Germi, une PME corrézienne créée en 2010, spécialisée dans la conception d'appareils ultraviolets pour dépolluer l'air, l'eau et les surfaces.

Introduite en Bourse à l'été 2017, l'action signe une des meilleures performances de la Bourse de Paris de ce début d'année avec un cours qui a presque doublé sa valeur depuis le 31 décembre (7,21 euros contre 4,12 euros). Si elle commercialise sa technologie pour le traitement de l'eau des piscines notamment, cette PME travaille également dans le traitement des virus et des bactéries dans les domaines de l'industrie chimique, l'agroalimentaire et la cosmétique.

Début février, la PME a annoncé l'accélération de son activité au Moyen-Orient avec la finalisation d'un dossier de candidature pour équiper un ensemble de lieux publics (gares routières, métro) avec son nouveau système d'épuration d'air, Germi Airclean. Ce dispositif a vocation à détruire les virus et les bactéries présents dans l'air afin de réduire les risques de transmission de maladies contagieuses par voie aérienne, explique la société.

Il faut dire que le contexte actuel pousse le Moyen-Orient à accélérer sa politique de prévention contre les dangers de contamination par l'air. Le groupe a par ailleurs annoncé que cette technologie avait été retenue par un équipementier aéronautique pour améliorer la qualité de l'air dans les avions.

Il faut toutefois rester prudent. Après une envolée, le titre UV Germi a logiquement subi des prises de bénéfices (-9,09% le 26 février).

Novacyt

Pendant que le nombre de cas de contamination continue d'augmenter dans le monde, l'entreprise Novacyt spécialiste du diagnostic clinique, annonce fin janvier le lancement d'un nouveau test moléculaire de détection du coronavirus 2019.

Le test coronavirus, développé par sa filiale Primerdesign, «a la capacité de détecter uniquement la souche 2019 du virus», ce qui, selon la société, «le différencie des autres tests actuels qui sont moins spécifiques et peuvent également réagir à d'autres espèces apparentées donnant lieu à un faux diagnostic». En outre, le groupe indique qu'un résultat peut être généré en moins de deux heures. Le 31 janvier, le titre bondit ede 81,12%...

Quelques jours plus tard, Novacyt indique avoir reçu des commandes pour 33.000 tests et des demandes de devis pour 32.000 tests supplémentaires en provenance de plus de 30 pays avec un taux de conversion élevé des devis en commandes. Le groupe indique également le lancement du test nCoV avec marquage CE la semaine du 17 février. Grâce à ce marquage, le test COVID-19 de la société peut être utilisé directement par les laboratoires et les hôpitaux pour tester les patients sans avoir besoin d'être validé par des cliniciens. Le 17 février, le titre grimpe de 56,81%. Il chute de 26% le 19, de 50,9% le 20 avant de reprendre 84% le 21 : âmes sensibles s'abstenir...

Intrasense

La société Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de la plateforme Myrian (outil pouvant être utilisé par les professionnels de santé dans le cadre du dépistage du coronavirus) est également scrutée de près par les investisseurs. Pour rappel, le scanner des poumons est l'examen de base recommandé par les autorités locales dans le cadre du dépistage de l'épidémie de pneumonie virale. Selon l'entreprise, Myrian est installée dans plus de 300 hôpitaux et cliniques en Chine.

Avec un coronavirus qui se propage en Europe en début de semaine, les marchés prennent enfin conscience des conséquences pour l'économie mondiale. Toutes les Bourses mondiales plongent... Et pendant ce temps, les investisseurs spéculent sur l'action Intrasense qui a pris 122,22% le 24 février.

Face à la flambée en Bourse, Intrasense, dont la Chine représente un marché important pour ses activités, cherche à calmer l'emballement et apporte des précisions. Dans un communiqué en date du 25 février, l'entreprise précise que « les activités commerciales d'Intrasense sont aujourd'hui extrêmement limitées sur l'ensemble du territoire chinois et les équipes locales, restreintes dans leurs déplacements, ne sont pas en mesure d'assurer leurs activités courantes. L'activité commerciale de la société sur le territoire chinois se voit donc pour l'instant réduite dans l'attente d'un retour à la normale. » A bon entendeur.

