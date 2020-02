Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Cathay Pacific demande aux salariés de prendre des congés sans solde Reuters • 05/02/2020 à 10:55









CORONAVIRUS: CATHAY PACIFIC DEMANDE AUX SALARIÉS DE PRENDRE DES CONGÉS SANS SOLDE SYDNEY (Reuters) - Cathay Pacific Airways a invité ses 27.000 salariés à prendre trois semaines de congés sans solde dans les mois à venir en raison d'une baisse de la demande liée à l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi la compagnie aérienne de Hong Kong. Mardi, Cathay Pacific avait dit envisager de réduire d'environ 30% ses capacités au cours des deux prochains mois, dont environ 90% des vols vers la Chine continentale. "Aujourd'hui, nous appelons tous les employés à participer au régime de congé spécial, qui entrera en vigueur le 1er mars et durera jusqu'au 30 juin", écrit Cathay dans un communiqué. "Tous les employés auront la possibilité de prendre trois semaines de congé sans solde au cours de cette période." Ce congé n'est pas obligatoire, mais il est recommandé, selon une porte-parole de la compagnie. (Jamie Freed; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CATHAY PAC AIRWA Tradegate -1.87%