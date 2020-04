Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus - Boris Johnson est sorti des soins intensifs Reuters • 09/04/2020 à 23:05









(Actualisé avec précisions, réactions) LONDRES, 9 avril (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson, atteint du COVID-19, est sorti jeudi de l'unité de soins intensifs de l'hôpital St Thomas de Londres où il avait été placé il y a trois jours en raison d'une détérioration de son état de santé, a annoncé son porte-parole. "Le Premier ministre a été transféré ce soir de l'unité de soins intensifs aux salles de soins, où il sera attentivement suivi pendant la première phase de son rétablissement", a déclaré son porte-parole, ajoutant qu'il avait "très bon moral". Johnson, âgé de 55 ans, a été testé positif le 26 mars au coronavirus. Il a été admis dimanche soir à l'hôpital St-Thomas, qui fait face au Parlement de Westminster sur l'autre rive de la Tamise dans le centre de Londres, après plus de dix jours de fièvre élevée et de toux persistantes. Son état s'est rapidement dégradé au cours des 24 heures suivantes, ce qui a entraîné lundi soir son placement dans une unité de soins intensifs. Le Premier ministre a alors demandé à son ministre des Affaires étrangères Dominic Raab de le représenter "là où c'est nécessaire". "C'est la nouvelle que nous attendions tous", a déclaré le secrétaire au Foreign Office en apprenant que le chef du gouvernement était sorti des soins intensifs. "Excellente nouvelle", a réagi Donald Trump sur Twitter. Le gouvernement n'a pas précisé si Boris Johnson était en mesure de reprendre les commandes de l'exécutif. Il n'existe pas au Royaume-Uni de plan de succession formellement établi au cas où un Premier ministre se retrouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. (Andy Bruce et William James, version française Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)

