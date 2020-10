Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Boris Johnson annonce un nouveau confinement en Angleterre Reuters • 31/10/2020 à 20:14









LONDRES, 31 octobre (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé samedi le retour à un confinement dans toute l'Angleterre face à une deuxième vague massive d'infections par le coronavirus, qui menace de saturer les services de santé. Ce nouveau confinement entrera en vigueur jeudi à minuit et s'appliquera jusqu'au 2 décembre, a dit le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse. Le Royaume-Uni dépasse le million de cas de COVID-19 et le nombre de nouveaux cas dépasse désormais 20.000 par jour. (Guy Faulconbridge et Kate Holton, version française Marc Angrand)

