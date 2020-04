Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Boeing va proposer un plan de départs volontaires-sces Reuters • 02/04/2020 à 07:40









(Actualisé avec précisions § 4-7) SEATTLE, 2 avril (Reuters) - Boeing BA.N va proposer à ses employés un plan de départs volontaires, avec notamment des départs en retraite anticipée, dans l'optique d'atténuer l'impact financier de la crise sanitaire liée au coronavirus, qui a grandement nui au secteur aérien, ont dit mercredi deux personnes au fait de la question. Le directeur général de Boeing, Dave Calhoun, devrait détailler ce plan dans un mémo adressé aux employés dès ce jeudi, a précisé l'une des sources. Sollicité pour un commentaire, un représentant du constructeur aéronautique américain n'a pas souhaité répondre. Boeing a déjà annoncé il y a trois semaines un gel des embauches et des heures supplémentaires, sauf dans certains secteurs critiques, afin de préserver sa trésorerie. La crise sanitaire en cours a aggravé la situation de Boeing, déjà en difficultés avec l'interdiction de vol de son 737 MAX après deux crashs ayant causé la mort de 346 personnes en l'espace de cinq mois l'an dernier. Le constructeur américain a appelé mi-mars à une aide de 60 milliards de dollars pour l'industrie aéronautique américaine afin que celle-ci puisse faire face à l'impact de l'épidémie de coronavirus. Boeing emploie quelque 150.000 personnes à travers le monde, dont près de la moitié sont regroupés dans des usines dans la région de Seattle. (Eric M. Johnson à Seattle et Shubham Kalia à Bangalore; version française Jean Terzian et Myriam Rivet, édité par)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -12.57%