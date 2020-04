Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Boeing annonce un plan de départs volontaires Reuters • 02/04/2020 à 15:41









(Actualisé avec précisions et confirmation de Boeing) SEATTLE, 2 avril (Reuters) - Boeing BA.N a présenté jeudi à ses salariés un plan de départs volontaires dans le but d'atténuer l'impact financier de la crise liée au nouveau coronavirus et a prévenu que les conséquences de cette pandémie sur le secteur aérien seraient durables. Dans le cadre de plan, le directeur général du groupe américain d'aéronautique et de défense, Dave Calhoun a écrit dans un message aux salariés que les candidats au départ recevraient des indemnités et bénéficieraient d'avantages sociaux. "Nous évoluons en terrain inconnu. Nous prenons des mesures basées sur ce que nous savons aujourd'hui", a-t-il déclaré. "Nous faisons également tout ce que nous pouvons (...) Cela signifie assurer une continuité de services à nos clients, même si leur propre activité est réduite au strict minimum." L'action Boeing cédait 0,18% en tout début de séance à Wall Street jeudi alors que l'indice Dow Jones .DJI gagnait 0,37%. Boeing, qui se présente lui-même comme le premier exportateur des Etats-Unis, emploie quelque 150.000 personnes à travers le monde, dont près de la moitié sont regroupées dans des usines dans la région de Seattle. L'avionneur a déjà annoncé, il y a trois semaines, un gel des embauches et des heures supplémentaires, sauf dans certains secteurs critiques, afin de préserver sa trésorerie. La crise sanitaire en cours a aggravé la situation de Boeing, déjà en difficultés depuis l'interdiction de vol l'an dernier de son 737 MAX après deux accidents ayant causé la mort de 346 personnes en l'espace de cinq mois. Le constructeur a demandé mi-mars un plan d'aide de 60 milliards de dollars pour l'industrie aéronautique américaine afin que celle-ci puisse faire face à l'impact de l'épidémie de coronavirus. (Eric M. Johnson à Seattle et Shubham Kalia à Bangalore; version française Jean Terzian, Myriam Rivet et Claude Chendjou, édité par)

Valeurs associées DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Index Ex +0.97% BOEING CO NYSE -0.49%