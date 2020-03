Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: bioMérieux va produire des "centaines de milliers" de tests en avril Reuters • 31/03/2020 à 16:48









CORONAVIRUS: BIOMÉRIEUX VA PRODUIRE DES "CENTAINES DE MILLIERS" DE TESTS EN AVRIL TOULOUSE (Reuters) - BioMérieux entend produire à partir d'avril plusieurs centaines de milliers d'un test PCR du coronavirus dont la production a commencé il y a une quinzaine de jours, a déclaré mardi une porte-parole du spécialiste des tests in vitro. Le test "SARS-CoV-2 R-GENE" de type PCR s'adresse prioritarement aux laboratoires hospitaliers et laboratoires de ville français. Premier des trois tests du coronavirus développés par bioMérieux, il sera produit exclusivement à Verniolle, dans l'Ariège, où le spécialiste des tests in vitro compte une centaine d'employés. "En avril, nous allons produire plusieurs centaines de milliers de tests. Et le mois suivant, nous continuerons à monter en puissance", a déclaré une porte-parole du groupe. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué samedi que la France comptait procéder à quelque 50.000 tests par jour d'ici la fin du mois d'avril. En parallèle de ce test français, bioMérieux a développé avec le Département de la défense américain un autre test de diagnostic du SARS-CoV-2, totalement automatisé, le Biofire, mais utilisable uniquement sur des instruments bioMérieux. Ce test, produit à Salt Lake City et destiné dans un premier temps au marché américain, a obtenu une autorisation d'utilisation en urgence auprès de la Food and Drug Administration américaine. Un troisième test, utilisant la même technologie et les mêmes équipements mais capable de détecter 21 autres pathogènes en plus du SARS-CoV-2, devrait être industrialisé au troisième trimestre. (Johanna Decorse, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +1.50%