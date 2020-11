Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Biden va mettre en place un groupe de travail sur la pandémie Reuters • 08/11/2020 à 14:02









WILMINGTON, Delaware, 8 novembre (Reuters) - Joe Biden, qui s'est proclamé samedi soir 46e président des Etats-Unis, mettra en place dès lundi un groupe de travail pour faire face à l'épidémie de COVID-19. Cette équipe de douze experts sera chargée de mettre au point un plan, que le président élu démocrate compte lancer après son investiture le 20 janvier, pour freiner la propagation du coronavirus qui a fait 237.000 morts dans le pays, le plus touché au monde par la pandémie. Elle sera dirigée par trois personnes, l'ancien directeur de la santé publique (surgeon general) Vivek Murthy, l'ancien directeur de la Food and Drug Administration (agence des produits alimentaires et des médicaments) David Kessler et la Dr Marcella Nunez-Smith de l'Université de Yale, précisent deux sources informées du projet. Après quatre jours de dépouillement, Joe Biden a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle américaine par les grands réseaux de télévision et l'agence Associated Press. Le président républicain sortant Donald Trump a pour l'heure refusé d'admettre sa défaite. Il est resté étonnamment silencieux sur son compte Twitter depuis samedi après-midi. Selon CNN, son gendre Jared Kushner lui aurait conseillé de reconnaître la victoire de son adversaire. Joe Biden et sa vice-présidente élue Kamala Harris vont s'atteler dans les jours prochains à préparer la transition. Un nouveau site internet, BuildBackBetter.com, a été créé dimanche, ainsi que l'adresse @transition46 sur les réseaux sociaux, dans le but d'informer les Américains. (Trevor Hunnicutt, version française Jean-Stéphane Brosse)

