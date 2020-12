Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Biden dit qu'il se fera vacciner après le feu vert de Fauci Reuters • 03/12/2020 à 23:42









WILMINGTON, Delaware, 3 décembre (Reuters) - Joe Biden a déclaré jeudi qu'il se ferait vacciner contre le COVID-19 lorsqu'Anthony Fauci, principal expert des maladies infectieuses aux Etats-Unis, lui dira qu'il peut le faire sans danger. Dans une interview à CNN, le président américain élu a dit avoir demandé à Anthony Fauci de rester à son poste et de devenir le principal conseiller médical de l'équipe chargée de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 au sein de son administration après sa prestation de serment le 20 janvier. Anthony Fauci a parfois été contesté publiquement par Donald Trump depuis le début de l'épidémie en mars aux Etats-Unis. (Trevor Hunnicutt version française Bertrand Boucey)

