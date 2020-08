Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Berlin interdit la manifestation contre les mesures sanitaires Reuters • 26/08/2020 à 17:23









BERLIN, 26 août (Reuters) - La ville de Berlin va mobiliser plusieurs milliers de policiers ce week-end pour faire respecter une interdiction de manifester contre les mesures prises pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus. Cette décision a été prise alors que des participants d'un récent rassemblement le 1er août dernier avaient refusé de respecter les mesures sanitaires tels que le port du masque et la distanciation sociale. (Rene Wagner, Emma Thomasson; version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

