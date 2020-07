Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Bars, boîtes de nuit, salles des fêtes et de sport à nouveau fermés en Israël Reuters • 06/07/2020 à 16:04









(Actualié avec communiqué) JERUSALEM, 6 juillet (Reuters) - Le gouvernement israélien a décidé lundi d'ordonner la fermeture immédiate des bars, des boîtes de nuits, des salles des fêtes et des centres sportifs pour enrayer la reprise de l'épidémie due au coronavirus. Dans les restaurants, le nombre de couverts sera par ailleurs limité à 20 à l'intérieur et à 30 à l'extérieur. La fréquentation des synagogues sera quant à elle réduite à 19 fidèles et les bus ne seront autorisés à transporter que 20 passagers, précise-t-il dans un communiqué. Il faut inverser la tendance épidémique pour éviter un confinement plus large, a souligné le Premier ministre Benjamin Netanyahu, lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Après avoir rouvert écoles, plages et commerces en mai, l'état hébreu a connu une nette aggravation de l'épidémie, qui a fait 332 décès pour 30.000 cas environ à l'échelle nationale. (Jeffrey Heller, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.