Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Baisse des nouvelles infections à Hong Kong avec 19 nouveaux cas Reuters • 15/07/2020 à 11:31









HONG KONG, 15 juillet (Reuters) - Hong Kong a signalé mercredi 19 nouveaux cas de contamination au coronavirus, dont 14 sont liés à des transmissions locales, alors que des nouvelles mesures de distanciation sociale ont été imposées par les autorités qui estiment que le risque d'une nouvelle vague d'infections reste élevé. Le bilan de mercredi s'est toutefois considérablement atténué par rapport aux 48 nouveaux cas signalés la veille. Depuis la semaine dernière, Hong Kong a enregistré une vive hausse du nombre de nouvelles infections dont la majorité est liée à des transmissions locales. Le centre financier mondial a signalé plus de 1.500 cas et huit décès liés au coronavirus depuis la fin janvier. (Yanni Chow et Carol Mang, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.