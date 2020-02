Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Bahreïn, le Koweït et Oman touchés à leur tour Reuters • 24/02/2020 à 16:14









* Premiers cas au Koweït, à Bahreïn et Oman * Les malades viennent d'Iran * L'Irak ferme sa frontière avec le Koweït * Qatar Airways veut des mesures de quarantaine * Oman suspend ses liaisons aériennes avec l'Iran (Ajoute nouveaux cas à Oman) DUBAI, 24 février (Reuters) - Le Koweït, Bahreïn et Oman ont enregistré lundi leurs premiers cas de la maladie due au coronavirus et tous concernent des personnes arrivant d'Iran, où 61 porteurs du virus ont été signalés, rapportent les autorités des trois pays du Golfe. Au Koweït, trois malades font partie des 700 personnes évacuées la semaine dernière de Mashhad, dans le nord-ouest de l'Iran, précise l'agence Kuna. Il s'agit d'un Koweïtien de 53 ans, d'un Saoudien de 61 ans et d'un homme de 21 ans dont la nationalité n'a pas été déterminée, selon un communiqué du ministère de la Santé. A Bahreïn, l'unique cas diagnostiqué est celui d'un citoyen du royaume arrivant d'Iran, selon le ministère de la Santé, qui ajoute que "toutes les mesures nécessaires ont été prises avec les personnes en contact avec le patient". Le sultanat d'Oman a quant à lui fait état de deux cas de contaminations, deux femmes de retour d'Iran, et annoncé la suspension de toutes les liaisons aériennes avec la République islamique. Les craintes d'une pandémie de coronavirus se sont accentuées lundi après une forte augmentation du nombre de cas dans le monde, notamment en Iran, en Italie et en Corée du Sud. Le virus, apparu en décembre dans le centre de la Chine, a tué plus de 2.500 personnes dans le pays et provoqué près de 77.000 contaminations. La compagnie aérienne Qatar Airways a annoncé lundi des mesures de quarantaine pour les passagers en provenance d'Iran et de Corée du Sud, bien qu'aucun cas n'ait été signalé dans le pays. Les compagnies Kuwait Airways et Iraq Airways, pour leur part, avaient déjà suspendu la semaine dernière tous leurs vols à destination de l'Iran. L'Arabie saoudite avait, elle, demandé à ses citoyens de ne plus se rendre en Iran. L'Irak, qui a fermé sa frontière aux étrangers en provenance d'Iran, a étendu la mesure à Safouane, à la frontière avec le Koweït, a déclaré à Reuters lundi le maire de la ville. Aux Emirats arabes unis, important pôle aérien de transit, treize cas de contaminations ont été signalés, dont les deux derniers en date concernent un touriste iranien et son épouse. (Aziz El Yaakoubi et Nayera Abdallah à Dubai, Aref Mohammed à Bassorah; version française Jean-Philippe Lefief et Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.