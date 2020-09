Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: AstraZeneca devrait savoir d'ici la fin de l'année si son vaccin est efficace Reuters • 10/09/2020 à 11:12









CORONAVIRUS: ASTRAZENECA DEVRAIT SAVOIR D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE SI SON VACCIN EST EFFICACE LONDRES (Reuters) - AstraZeneca devrait savoir d'ici la fin de l'année si son vaccin potentiel contre le COVID-19 est efficace, à condition qu'il soit autorisé à reprendre les essais suspendus cette semaine, a déclaré jeudi le directeur général du groupe pharmaceutique, Pascal Soriot. Les essais cliniques ont été suspendus car un patient a développé des effets secondaires. Il s'agirait de symptômes neurologiques associés à la myélite transverse, une atteinte neurologique rare causée par une inflammation de la moelle épinière. Lors d'une conférence téléphonique, Pascal Soriot a déclaré que des tests supplémentaires étaient nécessaires et a souligné qu'il n'était pas rare que des essais sur un vaccin soient suspendus. (Ludwig Burger, Patricia Weiss, John Miller et Josephine Mason; version française Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)

