Coronavirus-AstraZeneca annonce jusqu'à 90% d'efficacité de son vaccin

(Précisions) LONDRES, 23 novembre (Reuters) - AstraZeneca AZN.L a annoncé lundi que son candidat vaccin contre le COVID-19, développé en collaboration avec l'Université d'Oxford, affichait jusqu'à 90% d'efficacité selon des résultats préliminaires d'un essai clinique de phase III. "L'efficacité et la sécurité de ce vaccin confirment qu'il sera hautement efficace contre le COVID-19 et aura un impact immédiat sur cette urgence de santé publique", a déclaré Pascal Soriot, directeur général du groupe britannique, dans un communiqué. AstraZeneca a précisé que ce taux d'efficacité à 90% avait été obtenu sur l'un des deux protocoles expérimentaux mis en oeuvre dans le cadre d'un essai clinique de grande échelle réalisé sur des milliers de volontaires au Royaume-Uni et au Brésil. L'efficacité de son candidat vaccin, baptisé AZD1222, a été mesurée à 70% en combinant les données des deux protocoles. Le premier protocole, efficace à 90%, consiste en l'administration d'une demi-dose puis d'une dose à au moins un mois d'intervalle. Le second protocole, efficace à 62%, consiste en l'administration de deux doses à un mois d'intervalle. Aucune hospitalisation ou cas sévère de COVID-19 n'a été constaté parmi les volontaires ayant été vaccinés, précise AstraZeneca dans un communiqué https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/azd1222hlr.html. "Ces chiffres (...) montrent que le vaccin peut être jusqu'à 90% efficace avec le bon dosage", a commenté le ministre britannique de la Santé, Matt Hancock. "Nous avons commandé 100 millions de doses et si tout se passe bien, l'essentiel de la mise en place aura lieu en début d'année prochaine", a-t-il ajouté. (Kate Holton à Londres, Aakash Jagadeesh Babu à Bangalore ; version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -2.00%