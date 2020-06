Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Apple ferme à nouveau des boutiques aux Etats-Unis Reuters • 19/06/2020 à 19:12









BANGALORE, 19 juin (Reuters) - Apple AAPL.O a annoncé vendredi qu'il fermait de nouveau provisoirement certaines boutiques dans plusieurs Etats des Etats-Unis confrontés à une résurgence des cas de contamination par le nouveau coronavirus. Cette décision porte sur une dizaine de boutiques réparties entre la Floride, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et l'Arizona. A Wall Street, le titre Apple perdait 0,5% au moment de cette annonce. L'épidémie se poursuit aux Etats-Unis sur un rythme élevé, avec plus de 2,2 millions de personnes touchées par le coronavirus et au moins 118.396 morts, selon un décompte réalisé par l'agence Reuters. (Ayanti Bera et Stephen Nellis version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -1.06%