Coronavirus-Allemagne, France, Italie et Pays-Bas commandent 400 millions de vaccins à Astrazeneca Reuters • 13/06/2020 à 15:15









ROME, 13 juin (Reuters) - L'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont signé avec Astrazeneca AZN.L un contrat portant sur la fourniture de 400 millions de doses de vaccins contre le coronavirus, a annoncé samedi le ministre italien de la Santé. Ce contrat porte sur la livraison d'un vaccin actuellement développé par l'université d'Oxford et dont l'expérimentation est à une phase avancée, a déclaré Roberto Speranza sur Facebook. Une première tranche de ces vaccins seront disponibles d'ici la fin de l'année. (Giuseppe Fonte; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -0.92%