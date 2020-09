Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Allemagne-Deux ministres se placent en isolement Reuters • 24/09/2020 à 00:12









BERLIN, 24 septembre - Le ministre allemand de l'Economie, Peter Altmaier, est devenu le deuxième membre du gouvernement à se placer mercredi en isolement, faisant savoir qu'il allait rester à son domicile après avoir été en contact avec le conseiller d'un autre ministre de l'Union européenne testé positif au coronavirus. Plus tôt dans la journée, le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas a été contraint d'annuler un déplacement en Jordanie et de se placer en isolement à la suite d'un test de dépistage positif au COVID-19 subi par l'un de ses gardes du corps. Si aucun des deux ministres n'a pour le moment été testé positif, ces événements mettent en exergue le danger potentiel pour les affaires gouvernementales et diplomatiques alors que l'Europe se prépare à une possible deuxième vague de la pandémie. Peter Altmaier, qui a présidé lundi à Berlin une réunion des ministres de l'Economie de l'UE, a écrit sur Twitter qu'il se plaçait en quarantaine par précaution, qu'il avait été testé négatif vendredi et qu'il se sentait bien. (Thomas Escritt; version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)

