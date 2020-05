Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Air Canada va réduire jusqu'à 60% de ses effectifs Reuters • 16/05/2020 à 03:34









16 mai (Reuters) - Air Canada AC.TO va réduire jusqu'à 60% de ses effectifs afin d'économiser dans le contexte de la pandémie de coronavirus et d'adapter ses opérations aux niveaux de trafic attendus à moyen et long terme. La compagnie aérienne travaille avec les syndicats pour implémenter ces changements, dit-elle dans un communiqué. Selon la presse, le syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente les membres d'équipages d'Air Canada, a déclaré que la compagnie demanderait aux employés de réduire leur temps de vol, de prendre des congés pour une durée maximale de deux ans ou de démissionner tout en conservant des privilèges de voyage. Le secteur du transport aérien est durement touché par la crise du coronavirus qui a contraint nombre de compagnies aériennes à clouer au sol la quasi-intégralité de leur flotte. Le syndicat n'était pas immédiatement joignable pour un commentaire. (Sabahatjahan Contractor à Bangalore; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées AIR CANADA VTG TSX -3.94%