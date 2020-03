Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus/Aérien-L'UE va assouplir ses règles contre les "vols fantômes" Reuters • 20/03/2020 à 14:35









BRUXELLES, 20 mars (Reuters) - Les Vingt-Sept pays de l'Union européenne se sont accordés vendredi sur un assouplissement des règles communautaires sur les créneaux aériens jusqu'au 24 octobre afin d'éviter les "vols fantômes" quasi vides dans un contexte de crise du secteur aérien liée à l'épidémie de nouveau coronavirus en cours. Les règles européennes contraignent les compagnies aériennes à utiliser 80% de leurs créneaux de décollage et d'atterrissage afin de les conserver l'année suivante. "Cette suspension (des règles) sur les créneaux fournira la flexibilité et la sécurité nécessaires à notre industrie aérienne dans cette situation inédite. Personne ne veut voir des avions vide dans le ciel", a déclaré le ministre croate des Transports, Oleg Butkovic - dont le pays assure actuellement la présidence tournante du Conseil -, cité dans un communiqué. Des représentants des 27 Etats membres de l'UE ont approuvé cette initiative, qui prévoit que cette suspension s'applique également de façon rétroactive aux liaisons avec la Chine depuis le 23 janvier dernier et à celles avec Hong Kong depuis le 29 février. Cette disposition assouplissant les règles communautaires pourrait être prolongée rapidement en cas de prolongation de cette situation de crise, est-il précisé dans le communiqué. Cette proposition doit encore être approuvée par les Vingt-Sept et par le Parlement européen, à l'occasion d'une plénière extraordinaire prévue le 26 mars à Bruxelles pour valider les mesures spécifiques visant à lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19 dans l'UE. (Marine Strauss version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

