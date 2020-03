Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Accord STMicro/syndicats pour une production réduite de moitié en France-syndicats Reuters • 19/03/2020 à 12:40









PARIS, 19 mars (Reuters) - Le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics STM.PA STM.BN a conclu un accord avec les syndicats pour réduire de moitié la production de ses sites en France en raison de la crise sanitaire actuelle liée au nouveau coronavirus, a-t-on appris jeudi de sources syndicales. Selon ces mêmes sources, l'entrée en vigueur de cet accord devrait avoir lieu d'ici vendredi midi (11h00 GMT) au plus tard. "On a mis en place hier (mercredi-NDLR) un accord de mise en place de réduction d'activité", a déclaré à Reuters Jean-Pierre Kiledjian, de la CFE-CGC. "Le but c'est de diminuer l'activité pour diminuer au maximum le nombre de présents sur les sites de production", a-t-il ajouté. Eric Potard, délégué CFDT, a confirmé cette information. L'accord de réduction de l'activité a été signé par les deux syndicats CFDT et CFE-CGC, qui représentent plus de la moitié des salariés. La CGT a voté contre et réclame la fermeture des usines. (Mathieu Rosemain, édité par Myriam Rivet)

