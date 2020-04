Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-570 décès dans les Ehpad depuis le début de l'épidémie dans le Grand Est Reuters • 02/04/2020 à 09:31









PARIS, 2 avril (Reuters) - Un total de 570 décès ont été recensés dans les Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) de la région Grand Est depuis le début de l'épidémie de nouveau coronavirus, selon l'Agence régionale de santé (ARS) locale. "Au 31 mars, 411 Ehpad sont touchés par le Covid-19 sur les 620 de la région soit 66%. 570 personnes âgées sont décédées au total, dont plus de la moitié dans le Haut-Rhin", précise l'ARS Grand Est dans un bilan diffusé tard mercredi soir. Les autorités sanitaires régionales ont commencé à faire le point sur les décès liés au SARS-CoV-2 dans les maisons de retraite et la Direction générale de la santé devrait communiquer un premier bilan consolidé pour les Ehpad à l'échelle nationale en fin de journée. Près d'un million de personnes âgées résident dans des maisons de retraite en France. Selon le dernier bilan communiqué mercredi soir par le Directeur général de la santé Jérôme Salomon, un total de 56.989 cas de contamination confirmés ont été recensés en France, où 4.032 décès liés au nouveau coronavirus ont été enregistrés. (John Irish et Myriam Rivet, édité par)

Valeurs associées KORIAN Euronext Paris -0.74% ORPEA Euronext Paris +1.29%