Coronavirus-34 nouveaux décès aux Pays-Bas

(Actualisé avec interdiction jusqu'au 1er juin des rassemblements de plus de 3 personnes) AMSTERDAM, 23 mars (Reuters) - Le nombre de cas de contamination au coronavirus a augmenté de 13% en 24 heures aux Pays-Bas, où 34 nouveaux décès ont été enregistrés, annoncent lundi les autorités sanitaires. Face à l'épidémie, le gouvernement a annoncé lundi soir que les rassemblements de plus de trois personnes seraient désormais interdits et sanctionnés de "lourdes amendes", ce jusqu'au 1er juin. Jusqu'ici, les Pays-Bas avaient interdit les rassemblements de plus de 100 personnes jusqu'au 6 avril et découragaient tout autre regroupement. L'augmentation des cas d'infection annoncée lundi est la plus faible en pourcentage depuis l'apparition de l'épidémie dans le pays le 27 février dernier. Au total, les Pays-Bas ont recensé 545 nouvelles infections, ce qui porte le total à 4.749 cas. Le nombre total des décès est de 213, concernant des patients âgés de 55 à 97 ans, leur moyenne d'âge étant de 82 ans. (Anthony Deutsch, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

