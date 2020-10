Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-272 décès supplémentaires en Iran en 24 heures, un record Reuters • 12/10/2020 à 15:09









DUBAI, 12 octobre (Reuters) - L'Iran a enregistré un record de 272 décès supplémentaires liés au coronavirus au cours des 24 dernières heures, portant le nombre total de morts dans le pays à 28.816 depuis le début de l'épidémie, a annoncé lundi le ministère de la Santé. Pays le plus touché du Moyen-Orient, l'Iran a fait également état de 4.206 nouveaux cas de contamination au cours des dernières 24 heures sur un total de 504.281, a précisé à la télévision publique la porte-parole du ministère de la Santé, Sima Sadat Lari. Les autorités ont imputé la résurgence de l'épidémie en partie à un faible respect des gestes barrière. Le port du masque dans l'espace public à Téhéran est obligatoire depuis samedi et le président Houssan Rohani a prévenu que les contrevenants à cette mesure s'exposaient à une amende. Les autorités envisagent de rendre le port du masque obligatoire en public dans d'autres grandes villes, selon les médias. (Parisa Hafezi; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.