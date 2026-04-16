Corning, Fabrinet chutent après l'abaissement de la note de J.P. Morgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril -

** Les actions des fournisseurs de réseaux optiques Corning

GLW.N et Fabrinet FN.N chutent sur le premier marché après les dégradations de J.P. Morgan

** GLW en baisse de 3,1 % à 163 $, FN en baisse de 2,6 % à 668 $

** J.P. Morgan abaisse sa note de "surpondération" à "neutre"

** L'évaluation de GLW crée un obstacle à l'exécution par rapport aux attentes en matière de bénéfices

** Les investisseurs surestiment probablement les implications de la tarification de la fibre pour GLW

** La société FN constate une augmentation irrégulière de la production et des commandes de ses clients, et ne sait pas encore quand les nouveaux clients contribueront de manière significative à son chiffre d'affaires - JPM

** Le prix de l'action de FN reflète déjà des attentes plus élevées que ce que la société est susceptible de fournir à court terme

** GLW en hausse de 92 %, FN en hausse de 50,6 %, depuis le début de l'année, à la dernière clôture