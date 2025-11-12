CorMedix en hausse après le relèvement de ses prévisions de recettes pour l'exercice annuel

12 novembre - ** Les actions de la société biopharmaceutique CorMedix CRMD.O augmentent de 6 % à 11,86 $ avant la mise sur le marché

** La société revoit à la hausse ses prévisions de revenus pour l'exercice à 390 millions de dollars - 410 millions de dollars, contre des prévisions antérieures d'au moins 375 millions de dollars

** CRMD annonce également des revenus et un bénéfice net trimestriels supérieurs aux attentes

** La société déclare que les revenus sont tirés par les ventes de DefenCath - le produit phare de la société

** Sept courtiers sur sept évaluent l'action à "acheter" ou plus; leur objectif de cours médian est de 20 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 38,2 % depuis le début de l'année