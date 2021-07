Corinne Lamesch est reconduite à la présidence de l'Alfi

(NEWSManagers.com) - L' Association luxembourgeoise des fonds Alfi a annoncé vendredi la réélection de Corinne Lamesch à sa présidence suite à son assemblée générale. La nomination prend effet immédiatement. Ce deuxième mandat aura une durée de deux ans. Un nouveau conseil d' administration a été élu.

Conformément à l'Ambition 2025 de l'Alfi, l'association continuera à se concentrer sur les objectifs clés fixés en 2020. " Bien qu'il y ait encore beaucoup à faire, l'impact à long terme du changement climatique et d'autres questions de durabilité sont au centre des préoccupations de l'industrie de la gestion d'actifs, et ce à juste titre. (...) D'autres tendances du secteur continuent de nous tenir en haleine, comme la recherche d'une technologie conviviale pour les fonds. Les actifs privés conservent leur attrait pour les investisseurs de toutes sortes en quête de rendement, et l'importance de l'épargne à long terme pour atténuer le déficit des retraites ne cesse de croître. Enfin, nos efforts en matière de diversité et d'inclusion prennent également forme avec le lancement du Forum Alfi sur la diversité et l'inclusion vers la fin de 2020" , a commenté Corinne Lamesch.