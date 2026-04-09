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CoreWeave signe un accord de 21 milliards de dollars avec Meta dans le domaine de l'IA en nuage
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des actions, des détails)

CoreWeave CRWV.O a déclaré jeudi avoir conclu un accord élargi pour fournir à Meta Platforms META.O une capacité de cloud de 21 milliards de dollars, alors que le géant des médias sociaux fait évoluer son infrastructure pour prendre en charge des charges de travail d'IA de plus en plus complexes.

Les actions de CoreWeave ont augmenté de près de 8 % dans les échanges avant bourse, tandis que celles de Meta ont progressé de 0,6 %.

L'accord, qui s'étend jusqu'en décembre 2032, renforce le partenariat existant entre les deux sociétés, a déclaré CoreWeave.

Valeurs associées

COREWEAVE
88,9000 USD NASDAQ +4,29%
META PLATFORMS
612,4200 USD NASDAQ +6,50%
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