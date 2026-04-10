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CoreWeave renforce sa position clé dans l'infrastructure de l'IA avec Anthropic
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 17:47

Le spécialiste du cloud poursuit son expansion avec un nouvel accord stratégique. Ce partenariat illustre la centralité croissante des infrastructures dans la course à l'IA.

CoreWeave a annoncé la signature d'un accord pluriannuel avec Anthropic pour fournir des capacités de calcul destinées à ses modèles Claude. Cette annonce a été saluée par les marchés, avec une hausse de près de 13% du titre. L'accord prévoit une montée en puissance progressive des infrastructures dès cette année, dans un contexte de forte demande pour les ressources de calcul liées à l'intelligence artificielle.

Ce partenariat s'inscrit dans une série de contrats majeurs conclus récemment par CoreWeave, notamment avec OpenAI, Nvidia et Meta. L'entreprise cherche également à diversifier ses revenus, alors que Microsoft représentait jusqu'ici environ 67% de son chiffre d'affaires. L'arrivée de nouveaux clients comme Meta et Anthropic renforce sa position dans un marché en pleine expansion.

De son côté, Anthropic multiplie les initiatives pour sécuriser ses besoins en infrastructure, avec des accords parallèles avec Broadcom et Google. Cette dynamique illustre l'importance stratégique de la puissance de calcul dans l'IA, où quelques acteurs spécialisés comme CoreWeave s'imposent désormais comme des partenaires incontournables.

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