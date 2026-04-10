CoreWeave renforce sa position clé dans l'infrastructure de l'IA avec Anthropic
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 17:47
CoreWeave a annoncé la signature d'un accord pluriannuel avec Anthropic pour fournir des capacités de calcul destinées à ses modèles Claude. Cette annonce a été saluée par les marchés, avec une hausse de près de 13% du titre. L'accord prévoit une montée en puissance progressive des infrastructures dès cette année, dans un contexte de forte demande pour les ressources de calcul liées à l'intelligence artificielle.
Ce partenariat s'inscrit dans une série de contrats majeurs conclus récemment par CoreWeave, notamment avec OpenAI, Nvidia et Meta. L'entreprise cherche également à diversifier ses revenus, alors que Microsoft représentait jusqu'ici environ 67% de son chiffre d'affaires. L'arrivée de nouveaux clients comme Meta et Anthropic renforce sa position dans un marché en pleine expansion.
De son côté, Anthropic multiplie les initiatives pour sécuriser ses besoins en infrastructure, avec des accords parallèles avec Broadcom et Google. Cette dynamique illustre l'importance stratégique de la puissance de calcul dans l'IA, où quelques acteurs spécialisés comme CoreWeave s'imposent désormais comme des partenaires incontournables.
Valeurs associées
|103,7850 USD
|NASDAQ
|+12,81%
A lire aussi
-
Le groupe Stellantis a annoncé vendredi supprimer 650 postes d'ingénieurs sur son site de recherche-développement d'Opel à Rüsselsheim en Allemagne, sur un total de 1650 actuellement, mais investit à Sochaux. "Parmi les 1.650 ingénieurs actuellement employés, environ ... Lire la suite
-
Le président du Parlement iranien a exigé vendredi une trêve au Liban et le déblocage des actifs de son pays avant toute négociation de paix avec les Etats-Unis, jetant un doute sur la tenue de ces pourparlers au moment où le vice-président américain JD Vance est ... Lire la suite
-
"Assez de l'ancien système" ou "Ne pas mettre en péril ce qui a été accompli": les derniers meetings de campagne du Premier ministre nationaliste Viktor Orban et de son adversaire Peter Magyar avant les législatives de dimanche en Hongrie ont attiré les foules. ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse prudente vendredi, les investisseurs plaçant leurs espoirs dans les négociations de paix entre l'Iran et les États-Unis qui doivent se tenir au Pakistan, au terme d'une semaine marquée par un fragile ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer