CoreWeave recule après avoir relevé la fourchette basse de ses prévisions d'investissements annuels

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8 mai - ** L'action de la société d'infrastructure cloud CoreWeave CRWV.O recule d'environ 9% à 117,50 $ avant l'ouverture du marché ** La société a relevé jeudi la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles, citant une hausse des prix des composants

** La société prévoit un chiffre d'affaires au deuxième trimestre compris entre 2,45 et 2,6 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui s'élèvent à 2,69 milliards de dollars

** Sur 36 courtiers, 23 attribuent à l'action la note “Achat” ou supérieure, 11 “Conserver” et deux “Vendre” ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 137,50 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre avait progressé d'environ 80% depuis le début de l'année