CoreWeave reçoit la note "conserver" de Truist qui débute sa couverture ; les actions augmentent

6 janvier - ** Les actions de la société d'infrastructure en nuage CoreWeave CRWV.O augmentent de 2 % à environ 78,5 $ dans les transactions de pré-marché
** Truist débute sa couverture du titre avec une note de "conserver"; l'objectif de cours est de 84 $
** L'objectif de cours représente un potentiel de hausse de 9,3 % par rapport au cours de clôture précédent.
** Truist indique que les entreprises restent largement sous-pénétrées dans l'adoption de la GenAI par rapport aux consommateurs, ce qui crée une piste de croissance attrayante
