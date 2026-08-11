CoreWeave progresse grâce à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action de CoreWeave CRWV.O , société spécialisée dans le cloud pour l'IA, a progressé de 6,9% à 96,60 dollars lors des négociations après clôture

** La société a légèrement dépassé les estimations de concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour ses services informatiques qui alimentent les systèmes d'IA

** Elle affiche un chiffre d'affaires de 2,58 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 2,56 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Les dépenses liées à la technologie et aux infrastructures ont bondi de 125% pour atteindre 1,51 milliard de dollars au cours du trimestre

** Le cours de l'action affiche une hausse de 26,1% depuis le début de l'année