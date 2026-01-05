 Aller au contenu principal
CoreWeave progresse alors que DA Davidson passe à "neutre" et relève son objectif de cours
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions de la société d'infrastructure en nuage CoreWeave CRWV.O sont en hausse de 4% à 82,49 $ avant le marché

** La société de courtage DA Davidson relève son objectif de cours sur CRWV à 68 $ au lieu de 36 $; elle relève la recommandation sur les actions de "sous-performance" à "neutre"

** Bien qu'une levée de fonds réussie de 100 milliards de dollars par OpenAI ne soit pas une conclusion acquise, elle constitue désormais un catalyseur positif potentiel pour CRWV si elle est menée à bien - DA Davidson.

** CoreWeave a signé un contrat de cinq ans d'une valeur de 11,9 milliards de dollars avec OpenAI en mars 2025, pour fournir des services d'informatique en nuage

** Dix-sept des 32 sociétés de courtage couvrant l'action recommandent une note d'achat ou supérieure, 13 recommandent de conserver l'action et 2 recommandent de la vendre; l'action a un objectif de cours médian de 125,38 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, CRWV a gagné ~11% depuis le début de l'année

Valeurs associées

COREWEAVE
79,3200 USD NASDAQ +10,77%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 05/01/2026 à 12:43:35.

