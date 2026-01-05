CoreWeave progresse alors que DA Davidson passe à "neutre" et relève son objectif de cours

5 janvier - ** Les actions de la société d'infrastructure en nuage CoreWeave CRWV.O sont en hausse de 4% à 82,49 $ avant le marché

** La société de courtage DA Davidson relève son objectif de cours sur CRWV à 68 $ au lieu de 36 $; elle relève la recommandation sur les actions de "sous-performance" à "neutre"

** Bien qu'une levée de fonds réussie de 100 milliards de dollars par OpenAI ne soit pas une conclusion acquise, elle constitue désormais un catalyseur positif potentiel pour CRWV si elle est menée à bien - DA Davidson.

** CoreWeave a signé un contrat de cinq ans d'une valeur de 11,9 milliards de dollars avec OpenAI en mars 2025, pour fournir des services d'informatique en nuage

** Dix-sept des 32 sociétés de courtage couvrant l'action recommandent une note d'achat ou supérieure, 13 recommandent de conserver l'action et 2 recommandent de la vendre; l'action a un objectif de cours médian de 125,38 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, CRWV a gagné ~11% depuis le début de l'année