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CoreWeave ouvre ses premiers centres de données en Asie-Pacifique avec un projet en Indonésie
information fournie par Zonebourse 04/08/2026 à 15:34
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CoreWeave poursuit son expansion internationale en annonçant la construction de trois centres de données en Indonésie. Cette implantation marque son entrée sur le marché de l'Asie-Pacifique, où la demande en capacités de calcul pour l'intelligence artificielle continue de croître.

CoreWeave a annoncé la construction de trois centres de données en Indonésie, ses premières infrastructures en Asie-Pacifique. Les installations représenteront une capacité électrique contractuelle totale de 360 mégawatts et seront entièrement détenues et exploitées par le groupe. Cette expansion répond à la demande croissante des entreprises, des spécialistes de l'intelligence artificielle et des gouvernements pour des capacités de calcul situées au plus près des données et des utilisateurs, afin de réduire la latence et de respecter les exigences de localisation des données.

Le groupe prévoit également de recruter et de former des équipes locales pour exploiter ces nouveaux sites, contribuant ainsi au développement de l'écosystème de l'intelligence artificielle en Indonésie. Ces infrastructures viendront compléter un réseau mondial qui comptait déjà 49 centres de données en exploitation à la fin du mois de mars, confirmant la stratégie d'expansion rapide de CoreWeave face à la demande soutenue en services de cloud dédiés à l'IA.

En mai, CoreWeave avait relevé la borne basse de ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2026, désormais comprises entre 31 et 35 milliards de dollars, en raison de la hausse du coût des composants liée à la pénurie de puces mémoire. L'entreprise a également renforcé son carnet de commandes cette année grâce à plusieurs contrats majeurs, dont un accord élargi de 21 milliards de dollars avec Meta et un partenariat pluriannuel conclu avec Anthropic.

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