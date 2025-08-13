 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CoreWeave : la perte nette semestrielle se creuse
information fournie par AOF 13/08/2025 à 14:32

(AOF) - CoreWeave a dévoilé des résultats mitigés. Au deuxième trimestre clos le 30 juin, la perte nette s’est élevée à près de 291 millions de dollars, contre 323 millions de dollars un an plus tôt. Sur le semestre, elle a atteint 605 millions de dollars, soit 153 millions de plus qu’au premier semestre 2024. En revanche, les revenus ont connu une forte croissance de 206,75%, à près de 1,213 milliard de dollars, au cours du trimestre. Sur les six premiers mois de l’année, les revenus ont progressé de 275,72 %, à 2,194 milliards de dollars.

Pour Michael Intrator, cofondateur, président du conseil d'administration et président-directeur général de CoreWeave : " Notre solide performance au deuxième trimestre témoigne de la dynamique continue de notre activité dans tous les domaines. Nous évoluons rapidement pour répondre à la demande sans précédent en matière d'IA. Notre plateforme cloud d'IA, spécialement conçue pour l'IA, continue d'établir de nouvelles références en matière de performance et d'évolutivité ".

