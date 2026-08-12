CoreWeave gagne 18% : les data centers tiennent leur promesse

Le groupe brise enfin sa malédiction boursière. Pour la première fois, l'action progresse le lendemain d'une publication trimestrielle. Et pas qu'un peu. Le titre bondit de 18% à Wall Street.

CoreWeave loue aux entreprises la puissance de calcul de data centers équipés de puces Nvidia. Le groupe fait partie des "néoclouds", les nouveaux acteurs du cloud spécialisés dans l'IA. Contrairement à Microsoft, Amazon ou Google, qui proposent une large gamme de services, les néoclouds se concentrent sur les puces les plus puissantes et les logiciels d'entraînement des modèles IA. Ils permettent aux entreprises d'accéder rapidement à des milliers de GPU sans construire leurs propres centres de données.

Au deuxième trimestre, Coreweave a ajouté 500 MW de capacité électrique opérationnelle, dont 300 MW sur le seul mois de juin. Cette montée en puissance s'accompagne d'un doublement de son chiffre d'affaires sur un an, à 2,58 MdsUSD, légèrement au-dessus des attentes. La surprise vient de la marge opérationnelle ajustée qui a atteint 5% (contre moins de 3% anticipé par le marché).

Citi y voit "l'un des trimestres les plus solides publiés par CoreWeave depuis son introduction en Bourse". Le groupe a rassuré sur les trois principales inquiétudes du marché : la demande, la livraison des centres de données et l'amélioration des marges.

La demande ne faiblit pas

Le carnet de commandes atteint 104 MdsUSD, soit plus de trois fois son niveau d'il y a un an. Ce montant n'intègre pas les 25 MdsUSD de nouveaux engagements obtenus depuis le début du trimestre.

CoreWeave élargit aussi sa clientèle. Le groupe a récemment signé avec Caterpillar, Grammarly et Bentley Systems. Il réduit ainsi sa dépendance à quelques gros clients.

Autre signal positif, les prix. CoreWeave a augmenté ses tarifs d'environ 25% le mois dernier. Les nouveaux contrats sont plus rentables que ceux signés lors des trimestres précédents.

Bank of America estime que "l'amélioration des conditions contractuelles soutient la progression des marges".

La direction a relevé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel. Elle a également augmenté son objectif de capacité pour la fin de l'année, preuve que le déploiement des nouveaux centres de données avance plus vite que prévu.

Même Bernstein, qui reste à sous-performance, reconnaît les progrès. "Nous avons déjà écrit que cette équipe avait échoué dans l'exécution. Mais ce trimestre, elle a tenu ses promesses."

Une croissance financée par la dette

CoreWeave prévoit désormais d'investir entre 35 et 39 MdsUSD cette année, soit environ trois fois son chiffre d'affaires attendu. Ces infrastructures sont financées par la dette, les charges d'intérêts ont déjà atteint 640 MUSD au deuxième trimestre.

Le groupe profite pour l'instant d'un narratif extrêmement fort autour de l'IA, ainsi que du soutien de Nvidia, qui investit dans son capital et peut garantir une partie des financements liés à ses équipements. Mais ce modèle reste fragile.

Needham reconnaît d'ailleurs que "les tendances de prix continuent de s'améliorer", mais conserve une opinion neutre, jugeant que "la valorisation paraît déjà pleine aux niveaux actuels". Pour la banque, ce trimestre ne fait pas disparaître le risque financier.