CoreWeave et Nvidia signent une commande de 6,3 milliards de dollars pour des capacités d'informatique en nuage

L'opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O a déclaré lundi qu'il avait signé une nouvelle commande avec Nvidia NVDA.O d'une valeur initiale de 6,3 milliards de dollars, dans le cadre d'un accord garantissant que le fabricant de puces d'IA achètera toute capacité résiduelle de nuage non vendue à des clients.

Les actions de CoreWeave ont augmenté de 6,9 % dans les premiers échanges à la suite de cette nouvelle.

La dernière commande, qui oblige Nvidia à acheter toute capacité non vendue jusqu'au 13 avril 2032, s'appuie sur leur partenariat existant.

CoreWeave exploite des centres de données d'IA aux États-Unis et en Europe, offrant un accès aux GPU de Nvidia, qui sont très recherchés pour l'entraînement et l'exécution de grands modèles d'IA.

La commande de lundi a été formalisée dans le cadre d'un accord conclu en avril 2023, a indiqué CoreWeave.