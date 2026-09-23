CoreWeave en hausse ; UBS lance sa couverture avec une recommandation “acheter”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** L'action de CoreWeave ( CRWV.O ), société spécialisée dans le « Neocloud », progresse de 1,3 % à 81,91 dollars

** UBS lance sa couverture avec une recommandation “acheter”; fixe son objectif de cours à 120 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 38,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que le marché sous-estime peut-être la vigueur et la pérennité de la demande en calcul IA, ainsi que les tendances en matière de tarification des GPU, et souligne que l’entreprise s’est forgé une réputation de fiabilité et de performance

** UBS identifie comme principaux risques le fort endettement de CRWV, la forte concentration de sa clientèle, la concurrence sur le marché de l’hébergement de calcul IA et les goulots d’étranglement liés à la construction de nouveaux centres de données

** La note moyenne des 41 analystes est “acheter”; leur objectif de cours médian est de 150 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action a progressé de 21,2 % depuis le début de l'année