CoreWeave en baisse après les résultats du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de l'opérateur de centres de données d'IA CoreWeave CRWV.O chutent de 7,6 % à 138,17 $ dans les échanges prolongés ** CRWV annonce un chiffre d'affaires de 1,21 milliard de dollars au T2 , dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,08 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société indique que le carnet de commandes s'élève à 30,1 milliards de dollars au 30 juin

** Les dépenses d'exploitation de CRWV atteignent 1,19 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre 317,7 millions de dollars il y a un an