CoreWeave en baisse après l'aggravation des pertes au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

12 août - ** Les actions de l'opérateur de centres de données d'IA CoreWeave CRWV.O chutent de 10,8 % à 132,90 $ dans les échanges prolongés ** CRWV annonce une perte nette ajustée de 130,8 millions de dollars , contre une perte nette ajustée de 5,1 millions de dollars il y a un an

** Les analystes avaient prévu une perte nette ajustée de 100,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** "Nous nous développons rapidement pour répondre à la demande sans précédent en matière d'IA" — Michael Intrator, directeur général de CRWV

** CRWV annonce un chiffre d'affaires de 1,21 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,08 milliard de dollars

** Le carnet de commandes s'élevait à 30,1 milliards de dollars au 30 juin

** Les dépenses d'exploitation de CRWV augmentent à 1,19 milliard de dollars au cours du trimestre rapporté, contre 317,7 millions de dollars il y a un an