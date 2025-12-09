 Aller au contenu principal
CoreWeave en baisse après avoir porté son offre de billets convertibles à 2,25 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 13:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre -

** Les actions de la société d'infrastructure en nuage CoreWeave CRWV.O , soutenue par Nvidia NVDA.O , ont baissé de 1,7 % à 84,80 $ avant le marché

** CRWV fixe le prix des obligations de premier rang convertibles à 1,75 % à 2,25 milliards de dollars, contre 2 milliards de dollars initialement prévus

** Les obligations arrivent à échéance en 2031, le règlement est prévu le 11 décembre 2025, sous réserve des conditions de clôture - CRWV

** Jusqu'à la dernière clôture, le cours de CRWV avait plus que doublé depuis sa cotation en mars 2025

