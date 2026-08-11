CoreWeave dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société spécialisée dans l'IA dans le cloud CoreWeave CRWV.O a légèrement dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à la forte demande pour ses services informatiques qui alimentent les systèmes d'IA.

La société a annoncé un chiffre d'affaires total de 2,58 milliards de dollars pour le deuxième trimestre clos en juin, contre une estimation moyenne des analystes de 2,56 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.