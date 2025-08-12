CoreWeave dépasse les estimations de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une demande soutenue en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CoreWeave CRWV.O a battu les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre mardi, grâce à l'accélération de la demande pour les services de l'entreprise de cloud computing d'IA soutenue par Nvidia NVDA.O .

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,21 milliard de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,08 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.