CoreWeave bondit suite à son accord sur l'infrastructure d'IA avec Meta

30 septembre - ** Les actions de l'opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O ont bondi d'environ 10 % à 134,52 $

** CRWV déclare avoir signé un contrat de 14 milliards de dollars avec Meta META.O pour la fourniture de puissance de calcul

** CRWV a signé une nouvelle commande avec Nvidia

NVDA.O pour un montant de 6,3 milliards de dollars au début du mois

** Les actions de CRWV ont plus que triplé de valeur par rapport à leur prix d'introduction en bourse de 40 $ en mars