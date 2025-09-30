 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CoreWeave bondit suite à son accord sur l'infrastructure d'IA avec Meta
Reuters 30/09/2025 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de l'opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O ont bondi d'environ 10 % à 134,52 $

** CRWV déclare avoir signé un contrat de 14 milliards de dollars avec Meta META.O pour la fourniture de puissance de calcul

** CRWV a signé une nouvelle commande avec Nvidia

NVDA.O pour un montant de 6,3 milliards de dollars au début du mois

** Les actions de CRWV ont plus que triplé de valeur par rapport à leur prix d'introduction en bourse de 40 $ en mars

Valeurs associées

COREWEAVE
140,4900 USD NASDAQ +14,67%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
733,2700 USD NASDAQ -1,36%
NVIDIA
183,3450 USD NASDAQ +0,82%
