CoreWeave bondit après avoir plus que doublé ses revenus grâce à l'IA

L'action CoreWeave a gagné 16% dans les échanges après-Bourse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes en matière de revenus. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du spécialiste du cloud pour l'intelligence artificielle a progressé de 112% sur un an, à 2,58 milliards de dollars, contre 2,56 milliards attendus. Le groupe reste toutefois déficitaire, avec une perte nette creusée à 626 millions de dollars et une perte de 1,14 dollar par action.

La croissance repose sur l'expansion rapide des infrastructures de CoreWeave, qui dispose désormais de 1,5 gigawatt de puissance électrique en exploitation et d'un carnet de commandes de 104 milliards de dollars. Le groupe a notamment obtenu 21 milliards de dollars d'engagements supplémentaires de Meta, un accord pluriannuel avec Anthropic et un contrat de 6 milliards de dollars avec Jane Street. Cette expansion reste coûteuse : CoreWeave affichait 35 milliards de dollars de dette à la fin du trimestre, notamment pour financer ses processeurs graphiques Nvidia et ses équipements.

Fondée il y a huit ans et cotée au Nasdaq depuis mars 2025, CoreWeave cherche à concurrencer Amazon, Google et Microsoft sur le marché des infrastructures d'IA, sans être encore rentable. La concurrence s'intensifie également avec la commercialisation par SpaceX de capacités informatiques excédentaires et les réflexions de Meta autour d'une activité cloud. A la clôture de mardi, CoreWeave progressait de 26% depuis le début de l'année, contre près de 13% pour le S&P 500, avant la nouvelle hausse enregistrée après-Bourse.