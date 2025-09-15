CoreWeave augmente après avoir signé une commande de 6,3 milliards de dollars de la part de Nvidia

15 septembre - ** Les actions de l'opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O ont augmenté de 7,9 % à 120,6 $

** CRWV déclare avoir signé une nouvelle commande avec Nvidia NVDA.O d'une valeur initiale de 6,3 milliards de dollars

** La dernière commande, qui exige que Nvidia achète toute capacité non vendue jusqu'au 13 avril 2032, s'appuie sur leur partenariat existant

** Sept courtiers sur 25 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 15 à "conserver" et trois à "vendre"; leur estimation médiane est de 122,5 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, les actions de CRWV ont augmenté de plus de 200 % par rapport au prix de son introduction en bourse en mars, qui était de 40 dollars